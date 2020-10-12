Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin, Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda nasıl bir tavır sergileyeceğinin, yarın gerçekleşecek Parti Meclisi toplantısında netleşmesi bekleniyor.

Ancak kritik Parti Meclisi toplantısı öncesi, CTP’nin Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın’dan, konuyla ilgili kafalarda oluşan soru işaretlerinin sayısını azaltacak bir açıklama geldi.

Kıbrıs Genç TV’de Nazar Erişkin’in sunduğu programa telefonla bağlanan Sorakın, “Evet, Parti Meclisi yarın akşam oturup, oy doğrultusu konusunda kararını verecektir ama esas olan şu; CTP 50 yıllık siyasi bir partidir. Bu parti 50 yıldır bu ülkede çözümü, barışı, demokrasiyi, insan haklarını savunmaktadır. Ortaya koyduğumuz vizyon hep federasyon olmuştur” dedi.

Federasyon dışındaki bir çözüm şeklinin, mevcut konjonktürde mümkün olmadığını düşündüklerini belirten Sorakın, “Parti Meclisi yarın akşam karar verecektir ama CTP ‘zikzak’ çizen bir parti değildir” şeklinde konuştu.

CTP Genel Sekreteri Sorakın, “Parti Meclisi’nin, bizim anladığımız anlamdaki çözümden yana; federasyondan yana olan adaya destek vereceği açıktır. Parti Meclisi yarın akşam oturup karar verecek ama partinin oturmuş bir kararı vardır, herkes rahat olsun” ifadelerini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2020, 13:56