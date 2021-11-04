Partiler karma oyun kaldırılması ile ilgili neler söyledi?

Meclis’te temsil edilen siyasi partilerden CTP, HP, TDP ve YDP yetkilileri, karma oy uygulamasının kaldırılması için Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda değişikliğe gidilmesine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Dün toplanan Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi (UBP PM), karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını ve bunun Meclis’te gündeme getirilmesini onaylamıştı.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’nun hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde partilere yaptığı ziyaretlerde de konuşulduğu kamuoyuna yansıyan karma oyun kaldırılmasına ilişkin Meclis’te temsil edilen siyasi parti temsilcileri, Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan değerlendirmelere göre, CTP ile YDP karma oyun kalkması gerektiği ve öngörülen değişikliğin 9 Ocak’ta yapılması konuşulan erken seçime kadar “istenirse” yetişebileceği, HP ile TDP ise söz konusu değişikliğin 9 Ocak’a kadar yapılmasının mümkün olmadığı görüşünde…

Ayrıca CTP ile TDP, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın tüm partilerin eşit temsiliyetinde kurulacak ad-hoc komitede tartışılması ve oy birliğiyle geçirilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

SORAKIN: “CTP’DEKİ HAKİM GÖRÜŞ KARMA OYUN KALDIRILMASI YÖNÜNDE”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, CTP’deki hakim görüşün karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu belirterek, Meclis’teki tüm partilerin eşit temsiliyette olacağı altı kişilik ad-hoc komite kurularak, konunun orada tartışılması ve oy birliğiyle geçirilmesi gerektiğini söyledi.

“Niyet varsa geçer” diyen Sorakın, 2018’deki genel seçimde yüzde 21 civarında karma oy kullanıldığını ve yüzde 11 civarında karma oyun ise yandığını hatırlattı.

Kişilere değil partilere oy verilmesi gerektiği görüşünü dile getiren Sorakın, CTP’deki hakim görüşün karma oyun kaldırılması yönünde olduğunu yineledi.

UBP’nin hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde kendilerini ziyaretinde de üç konuyu gündeme getirdiklerini hatırlatan Sorakın, bu konuların bütçenin bir an önce Meclis’e sevk edilerek geçmesi için gerekli çalışmanın yapılması, komitelerde oy birliğiyle geçen yasaların Meclis’ten geçmesi ve oy verme sisteminde, eşit temsiliyette kurulacak bir ad-hoc komitede, değişikliklerin yapılması olduğunu belirtti.

MANAVOĞLU: “GERÇEKÇİ DEĞİL”

Halkın Partisi (HP) Genel Sekreteri Gülşah Sanver Manavoğlu, erken genel seçimin 9 Ocak 2022 tarihinde yapılacak olması halinde karma oy uygulamasının kalkmasının mümkün olmayacağını vurguladı. Manavoğlu, 9 Ocak olarak konuşulan erken genel seçime kadar, söz konusu tasarının hazırlanması ve bunun komiteler ile Genel Kurul’da tartışılarak onaylanması için yeterli süre olmadığını belirtti.

UBP Parti Meclisi’nin karma oy uygulamasının kaldırılması için yasada değişiklik çalışması yapılmasını onaylamasının gerçekçi olmadığı görüşünü ifade eden Manavoğlu, bu kararı “Parti Meclisi ve ülke gündemini değiştirmeye yönelik bir hamle” olarak değerlendirdi.

Manavoğlu, ilçelerarası karma kısıtlamasından doğan oy iptallerinin önüne geçilmesi için farklı bir yönteme gidilmesi gerektiğini de söyledi.

ÖZYİĞİT: “EŞİT TEMSİLİYETTEKİ BİR AD-HOC KOMİTEDE TARTIŞILMALI”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nda herhangi bir değişiklik yapılacaksa, konunun altı parti temsilcisinin katılacağı eşit temsiliyette bir ad-hoc komitede tartışılması gerektiğini vurguladı.

Hükümetin kurulması ve Pazartesi günü erken genel seçim tarihi konusunda Meclis’ten 9 Ocak 2022 tarihinin çıkması halinde karma oy konusunun gündeme gelemeyeceğini söyleyen Özyiğit, “Buna zaman yetmez” dedi.

UBP Parti Meclisi’nin erken genel seçimde karma oy uygulamasının kaldırılması için yasa değişiklik çalışması yapılmasını da değerlendiren Özyiğit, “Ayaküstü bunu kaldırıyorum şunu getiriyorum olmaz. Faiz bey bilecek, Meclis’te altı parti var” diyerek Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın Meclis’in ve halkın işi olduğunu ifade etti.

ÖZTÜRK: “KARMA OYUN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SAVUNUYORUZ”

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Sekreteri Enver Öztürk, geçmişten beridir karma oyun kaldırılması gerektiğini savunduklarını vurgulayarak, bu konuda alınacak kararlara destek vereceklerini belirtti.

Karma oy uygulamasının kaldırılmasına yönelik çalışmanın 9 Ocak 2022 tarihine kadar “eğer istenirse” yetişebileceğine inanç belirten Öztürk, bunun kurulacak ad-hoc komitenin oluşumuna ve çalışmasına bağlı olduğunu söyledi.

Seçim ve Halkoylaması ve diğer bazı önemli yasalarda ciddi değişikliklere ihtiyaç olduğunu da kaydeden Öztürk, bunların hep seçim arifesinde ele alınmasını eleştirdi.