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Pasaportlar teslim edildi

Pasaportlar teslim edildi
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma İzin Merkezi’nde bulunan pasaport işlemlerinin Pazar günü tamamlandığını ve bugün itibarıyla işverenlere kontrollü olarak teslimin sağlandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Pasaportları Çalışma Dairesi Girne Bölge Amirliği’nde bulunan işverenler de çalışanlarının pasaportlarını, ilgili amirlikten yarın teslim alabileceklerdir” denildi.
Çalışma izin işlemleri başlatılmış ancak Çalışma İzin Merkezi’ne başvurmayan ve işlemleri tamamlanmayıp pasaportları kendilerinde bulunan kişilerin, yurtdışına çıkış yapmak istemeleri halinde ülkelerine gitmelerinde bir sakınca bulunmadığı da belirtilen açıklamada şöyle denildi:
“Yurtdışına çıkan bu kişiler ile ilgili olarak ülkeye girişleri önceden işverenleri tarafından Bakanlığımıza başvuru yapılması halinde işlemleri yapılmak üzere tekrardan cezasız girişleri sağlanıp, işlemleri tamamlanacaktır. Konu ile ilgili İçişleri Bakanlığı’na bağlı  Muhaceret Dairesi ile ortak istişareler sürdürülmektedir. “

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