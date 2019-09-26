Patates beyanlarına ilişkin yapılan itirazlar askıya alındı

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2019 yılı İlkbahar ürünü patates beyanlarına ilişkin yapılan itirazlar Teknik Komitelerce incelenerek köylerde askıya alındı.

Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, itirazlarla ilgili askı listeleri 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında 5 iş günü askıda kalacak.

Açıklamada “2019 ilkbahar patates beyanları ile ilgili yasal itiraz süresinde teknik komite bulgularına itiraz etmiş olan ancak ekteki askı listesindeki komite bulgusu sonucunun olumlu sonuçlanmadığını gören üreticilerimiz Fon Müdürlüğüne 5 iş günü içinde itirazda bulunabilirler.”denildi.

Komite bulgularına itiraz edilmemesi halinde askı listelerindeki bulgular doğru kabul edilecek.