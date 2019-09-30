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Patlama olan bölge temizleniyor

Patlama olan bölge temizleniyor
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Arapköy/Girne’de bulunan mühimmat bölük komutanlığı depolama sahasında 12 Eylül tarihinde meydana gelen patlama kapsamında çevreye yayılan mühimmat ve aksamının etkisiz hale getirilmesi, kirletilmiş bölgenin temizlenmesi faaliyetlerinin icra edildiğini duyurdu. 
GKK’dan verilen bilgide, bugüne kadar bölgede icra edilen kirletilmiş bölgenin temizlenmesi faaliyetlerinde; taşınmasında sakınca olması nedeniyle imha edilmesi gereken mühimmat ve aksamların, mühimmat bölük komutanlığı depolama sahasında yarın 09.30 saatinden itibaren imha/patlatma faaliyeti gerçekleştirileceği kaydedildi. 

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