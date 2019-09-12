Patlamalarda can kaybı yaşanmadı

Çatalköy’de saat 01,30 sıralarınd Mühimmat Bölük Komutanlığı’na ait bir mühimmat deposunda şiddetli patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından askeri bölgedeki korulukta yangın çıktı.

Polis ve asker, bölgeyi güvenlik kordonuna alırken şiddetli patlamalar civar köylerde ve Lefkoşa’da da hissedildi.

Patlamanın meydana geldiği bölgeye yakın yerleşim birimleri güvenlik amacıyla boşaltıldı.

Bölge halkı büyük panik yaşarken bölgeye giden bütün yollar güvenlik amaçlı olarak trafiğe kapatıldı.

Özellikle patlamaların yaşandığı bölgeye yakın bir konumda olan Acapulco Otel’de patlamaların etkisi ile çamlar kırıldı. Bazı konuklar cam kırıkları nedeniyle hafif yaralandı.

Otelde kalan turistler tedbir amacıyla geceyi sahilde geçirdi.

Devlet ve hükümet yetkilileri de olayın yaşanmasının ardından hemen bölgeye

gitti.Gelişmeler devam ediyor.