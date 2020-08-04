Paylaşım Mutfağı Dayanışma ile Büyümeye devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Paylaşım Mutfağı’nın gönüllü destekcisi, LTB eski As Başkanı ve eski Belediye Meclis üyesi Semavi Aşık örnek bir davranışa öncülük ederek Paylaşım Mutfağı’na yeni fırın alımı için başlatmış olduğu kampanyadan elde edilen geliri Lefkoşa Türk Belediyesi’ne takdim etti.

Aşık: “Fırın için başlatılan kampanyaya yurt içi ve yurt dışından destek yağdı”

Takdimde konuşan Simavi Aşık, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın onayı ile Paylaşım Mutfağı’na yeni fırın alımı için başlatılan kampanya sonunda 143 bin 100 TL’lik bir para toplandığını söyledi. Kampanyaya sadece KKTC’den değil Türkiye hatta Amerika’dan katkı yapıldığına vurgu yapan Aşık, LTB’ye teslim edilmek için üzerinde bağış yapan kişi ve şirketlerin isimlerinin yazılı olduğu Gönül Bank Paylaşım Şubesi başlıklı sembolik bir çeki verdi.

LTB Başkanı Harmancı: “Semavi Aşık LTB’ye yoldaşlık yapıyor”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı kabulde yaptığı konuşmada, LTB’nin Simavi Aşık’ın evi olduğunu ve Aşık’ın 20 yıl bilfiil belediyenin ayrılmaz bir parçası olduğunu, hem LTB’de As Başkanlık ve Meclis üyeliği hem de bir Lefkoşalı olarak şehre ciddi katkısı olduğunu söyledi. Aşık’ın tecrübeleri ile LTB’ye abilik ve yoldaşlık yaptığını vurgulayan Harmancı, Aşık’ın özellikle Paylaşım Mutfağı ekibinin en önemli destekcilerinden biri olduğunu belirtti.LTB Başkanı Harmancı, “Daha çok insana ulaşabilmek ve daha hızlı çalışmak için bu kampanya büyük öneme sahipti. Fırının alımı ile arkadaşlarımızın iş yoğunluğunu asgariye indirip, hizmetimizi azamiye çıkarabileceğiz” dedi.

Başkan Harmancı “Katkı konulan her kuruş ihtiyaçlı bireylere günde bir öğün sıcak yemek olarak gidiyor. O yüzden Gönül Bankası’nın Paylaşım Şubesi’nin katkılarına teşekkür ederiz.” dedi.

Kabulün sonunda LTB Başkanı Mehmet Harmancı, LTB’nin anı plaketi, teşekkür belgesi ve Tuncer Bağışkan’ın son kitabı “Tarihi Lefkoşa’da Geçmişe Yoluluk” isimli kitabı Semavi Aşık’a takdim etti.

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İhtiyaçlı bireylerin günlük yemek ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı koyan Paylaşım Mutfağı için tüm bankalardan online havale yolu ile maddi destek yapılabiliyor.

TR 0800 0100 0860 0019 5800 5045 IBAN numarasına tüm bankalardan online havale yapılabiliyor.

Bunun yanında Paylaşım Mutfağı’na ulaşmak için 0533 842 05 82 ve 0548 842 05 82 numaralı telefonlar aranabiliyor