Pazar günü Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak

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Pazar günü Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak
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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu'nun 16 Ekim Pazar günü Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda bulunan Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında, çift şeritli yolda düzenleyeceği motosiklet drag yarışı nedeniyle yol trafiğe kapatılacak.

Polisten verilen bilgiye göre, yarış nedeniyle pazar günü 09.00-18.00 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafiğe kapalı olacak.

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Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçlar için ulaşım, Serhatköy üzerinden eski Lefkoşa–Güzelyurt Anayolu güzergahından sağlanacak.

Bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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