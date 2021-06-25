Pazartesi günü uyarı grevi yapılacak

Pazartesi günü uyarı grevi yapılacak
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Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN) Genel Başkanı Mehmetali Güröz, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin gerekçesiz bir şekilde askıya alındığı gerekçesiyle Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde pazartesi günü uyarı grevi yapacaklarını açıkladı.
Güröz, KOOP-SEN Yönetim Kurulu adına yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Yönetim Kurulu ve genel müdürünün, Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerini gerekçesiz bir şekilde askıya aldığını ve sendikayı toplantıya çağırmayarak, yok sayıp itibarsızlaştırdığını savunarak, bunu kınadı.

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Güröz, KOOP-SEN olarak Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.’in tüm banka şubelerinde 28 Haziran Pazartesi günü 08.00-14.30 saatleri arasında uyarı grevi yapacaklarını belirtti.
Güröz, bu kayıtsız duruşun devam etmesi halinde KOOP-SEN olarak süresiz genel grev başlatacakları uyarısında da bulundu.

Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2021, 11:33
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