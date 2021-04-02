Pazartesi günü yasa gücündeki kararnameler görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 5 Nisan Pazartesi günü saat 10.00’da toplanacak.

Meclis gündeminde, bazı yasa gücünde kararnameler, Bulaşıcı Hastalıklar (Değişiklik) Yasa Tasarısı ve Dilekçe ve Ombudsman Komitesinin 24 Mart Tarihinde Yapmış Olduğu Toplantıda Almış Olduğu Kararları Gösteren Cetvel bulunuyor.



Meclis’te Pazartesi günü görüşülecek yasa gücündeki kararnameler şunlar:“(Y.G.K.No:4/1/2018, Y.G.K.No:7/1/2018, Y.G.K.No:8/1/2018, Y.G.K.No:9/1/2018, Y.G.K.No:18/1/2018, Y.G.K.No:19/1/2018, G.K.No:20/1/2018, Y.G.K.No:21/1/2018, Y.G.K.No:23/1/2018, Y.G.K.No:24/1/2018, Y.G.K.No:29/2/2018, Y.G.K.No:60/3/2020, Y.G.K.No:62/3/2020, Y.G.K.No:64/3/2020, Y.G.K.No:70/3/2020, Y.G.K.No:87/3/2020, Y.G.K.No:91/3/2020, Y.G.K.No:133/3/2020,Y.G.K.No:144/3/2020, Y.G.K.No:146/3/2020, Y.G.K.No:151/3/2020, Y.G.K.No:171/3/2020)”