"Pazartesi'ne kadar ya hükümet kurma noktasına gidilecek ya da iade edeceğim"

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde, Mecliste temsil edilen 5 siyasi parti başkanı bir araya geldiği akşam yemeğinden sonra açıklamalarda bulundu.

“Sıcak bir sohbet ortamı oldu” diyen Erhürman, bütün partilerin, parti içi değerlendirmelerini tamamlamak üzere en geç pazartesi akşamına kadar süre istediklerini kaydetti.

Erhürman, “En geç pazartesi akşamına kadar parti içi değerlendirmelerini yapacaklar ve bize dönecekler. O değerlendirmeler sonucunda da en hızlı şekilde ya bir hükümet kurma noktasına gelincek, ya da gelinmediği takdirde de ben hükümeti kurma görevini cumhurbaşkanına iade edeceğim” dedi.

Erhürman, bugün daha önceki saatlerde UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’le görüştüğünü doğruladı. Ancak görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapmadı.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın davetiyle Valide Hanım Konağı'nda saat 18.00’de gerçekleşen yemekli toplantıya, Erhürman’ın yanısıra, Halkın Partisi (HP) Genel Başkan Vekili Yenal Senin, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı katıldı.

UBP Genel Başkan Vekili Saner ise, başka bir programı olduğunu belirterek yemeğe katılmayacağını bildirmişti.