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Pazartesi, TAŞEL'de uyarı grevi
Kıbrıs
26 Şubat 2021 Cuma 13:34
Kıbrıs Genç Tv
Kamu-Sen, pazartesi günü, Gazimağusa Türk Alkollü İçki ve Şarap End. Ltd. ’de (TAŞEL) uyarı grevi yapacak.
TAŞEL’de 09:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek uyarı grevi sırasında 11:00’de Basın açıklaması olacak
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