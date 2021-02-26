Pazartesi, TAŞEL'de uyarı grevi

Pazartesi, TAŞEL'de uyarı grevi
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 Kamu-Sen, pazartesi günü, Gazimağusa Türk Alkollü İçki ve Şarap End. Ltd. ’de (TAŞEL) uyarı grevi yapacak.
TAŞEL’de 09:00-12:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek uyarı grevi sırasında 11:00’de Basın açıklaması olacak

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