Pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor

Pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor
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Meteoroloji Dairesi haftalık tahmin raporunda göre pazartesi ve salı günleri yağmur bekleniyor.

Hava yarından itibaren bir hafta boyunca genellikle alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli, Pazartesi ve Salı günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hafta boyunca hava bulutlu, Cumartesi, Pazar günleri sabah saatlerinde sis beklenirken, Pazartesi ve Salı günleri ise hava parçalı bulutlu öğle saatleri sağanak veya gökgürültülü sağanak yağmurlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde  34 – 37, sahillerde ise  30 – 33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgarın genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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