Pazartesinden itibaren uygulanacak kurallar açıklandı

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin pazartesiden itibaren geçerli olacak kararlarını açıkladı.

Kararlara göre, Türkiye ve İngiltere’nin de yer aldığı “turuncu” kategorideki ülkelerden KKTC’ye gelişlerle ilgili yeni düzenleme yapıldı.

Aşılı veya hastalığı geçirmiş kişiler, yolculuk öncesi son 72 saatte yapılmış negatif PCR sonucu sunarak karantinasız gelebilecek. Ancak bu ülkelerden gelecek kişilere, son 72 saatlik negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmemeleri halinde KKTC’ye girişte PCR/Antijen testi yapılacak.

Turuncu kategorideki ülkelerden gelecek aşısız kişiler ise yolculuk öncesi son 72 saat içinde yapılmış negatif PCR sonucu ibraz ederek 5 gün karantinada kalma koşuluyla KKTC’ye girebilecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kararlarında değişen bir diğer uygulamaya göre, bar ve clublara aşısız kişiler kabul edilemeyecek.