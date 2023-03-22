Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası desteği ile “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği” konulu kurs düzenliyor.

Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ayşe Erenel yaptığı yazılı açıklamada, iki gün sürecek kursun "Çocuklarda İleri Yaşam Desteği" alanında sağlık personellerinin eğitiminin hedeflendiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu ve Türkiye Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği işbirliğiyle, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası desteği ile 23-24 Mart tarihinde ülkede ilk olarak “Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Kursu” düzenleneceğini bildiren Erenel, kursta, Türkiye’den ülkeye bu amaçla gelen çocuk acil ve yoğun bakım alanında uzman beş öğretim üyesi ile ülkede görev yapan bir çocuk yoğun bakım uzmanının iki gün boyunca teorik ve uygulamalı eğitimler vereceğini duyurdu.

-28 sağlık çalışanı katılacak

Bu kursa ağırlıklı olarak acil servislerde görev yapan çocuk hekimleri, pratisyen hekimler ve hemşirelerden oluşan sağlık personeli yanında ambulanslarda acil hastaların bakım ve transferlerinde görev alan acil tıp teknisyenlerinden oluşan 28 sağlık çalışanının da katılacağını dile getiren Erenel, kurs sonunda başarılı olanlara sertifikaları verileceğini kaydetti.

Kursun amacının, özellikle sağlık personelinin sahada ve yaşamı tehdit eden olayla karşılaşan hastaya ilk ulaşıldığı andan itibaren yapılabilecek müdahaleleri en üst düzeye çıkarmak amacıyla bilgi ve becerisinin arttırılmasının hedeflendiğini dile getiren Erenel sözlerini şöyle tamamladı:

“Özellikle son olarak yaşadığımız, toplumumuzda da derin izler bırakan ve yaralarını sarmaya çalıştığımız deprem felaketi de bizlere sahada görev yapan sağlık personelinin ne kadar önemli olabileceğini ve zaman kayıplarının ne kadar olumsuz sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha göstermiştir. Sahada ve acil alanda görevli sağlık personellerinin çocuklarda erken müdahale ile doğabilecek zararların en aza indirilmesi ve sağ kalım oranlarının arttırılması hedeflenmektedir.

Sağlık personellerinin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla düzenlemekte olduğumuz kursumuzun ilkini bu ay gerçekleştiriyoruz. Önce devlet kurumlarından başlayan bu eğitimi ada genelinde çocuk hasta ile karşılaşabilecek tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyoruz.”