"Pek çok yerde derelerle ilgili sorunlar var"





Başbakan Tufan Erhürman, Lapta, Alsancak, Vuni Palace bölgesi, Dikmen ve Ciklos ile ilgili durumu, buralarda varsa hata ve ihmalleri bilimsel bir bakışla ortaya koyacak bir raporun, KTMMOB üyesi uzmanlarca kısa sürede hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldığını kaydetti.



Erhürman, “Bölgelerde yaptığımız incelemelerde, pek çok yerde derelerle ilgili sorunlar bulunduğunu ve bu sorunların maddi hasarı büyüttüğünü gördük. Bir yandan bu gözlemlerin doğruluğunu bilimsel verilerle teyit edecek, diğer yandan varsa hata ve ihmalleri ortaya koyacak bir rapor kısa süre içerisinde KTMMOB tarafından hazırlanacak” şeklinde devam etti.