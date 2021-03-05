Pekcan, iş insanları ile görüşme yaptı

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile görüştü. Görüşmenin ardından iki bakan, iş insanları ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Günübirlik çalışma ziyareti için KKTC’de bulunan Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyet, Lefkoşa’da Concorde Tower Hotel’de ilk olarak Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, ardından ise KKTC’li iş insanları ile bir araya geldi.

Arıklı ile görüşmesinde, “İkinci vatanımıza güzel bir ziyaret gerçekleştiriyoruz” diyen TC Ticaret Bakanı Pekcan, Türkiye’nin daima Kıbrıs’ın yanında olacağına vurgu yaptı.

Yaklaşık yarım saat süren Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı ve heyeti ile TC Ticaret Bakanı Pekcan ve heyeti arasındaki görüşmenin ardından Bakanlar, iş insanları ile yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi.

HİSARCIKLIOĞLU: “KUZEY KIBRIS’I GÖZBEBEĞİMİZ OLARAK GÖRÜYORUZ”

Toplantıda ilk konuşmayı yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kuzey Kıbrıs’ı ‘gözbebeği’ olarak gördüklerini ve hafta başı imzalanan Türkiye-KKTC 2021 yılı İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü’nü memnuniyetle karşıladıklarını vurguladı.

TOBB olarak Kuzey Kıbrıs’taki ortakları ile uzun süredir beraber çalıştıklarını anlatan Hisarcıklıoğlu, yürüttükleri çalışmaları dört ana başlık altında gruplandırdı.

“GÜÇLÜ BİR ÖZEL SEKTÖRE İHTİYAÇ VAR”

Hisarcıklıoğlu, dört başlığın ilkinin Kuzey Kıbrıs ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durabilmesi olduğunu belirterek, bunun için de güçlü bir özel sektöre ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Hisarcıklıoğlu, “Özel sektörün gelişmesi için Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile uzun süreden beridir beraber çalışıyoruz. Kıbrıs Türk Ticaret Odası ile kurmuş olduğumuz Türkiye – Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ticaret Odası Formu, ticaret ve yatırım ortamının geliştirilmesi için çalışmakta ve ikili ticaret ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi üzerine ayrıntılı bir rapor hazırlatmıştır” dedi.

İkinci başlıkta Kuzey Kıbrıs yatırım ortamından bahseden Hisarcıklıoğlu, 2011 yılından beridir yatırım ortamının iyileştirilmesi konusunda Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı ve hükümetleri ile birlikte çalıştıklarını söyledi. Hisarcıklıoğlu, Türkiye’den su temin projesi ile Kuzey Kıbrıs’ın kısa bir süre içerisinde tarımda önemli bir üretim üssü haline gelebileceğini de belirtti.

“KUZEY KIBRIS’IN İKTİSADİ GELİŞİM SÜRECİNE KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Hisarcıklıoğlu, üçüncü başlıkta Kuzey Kıbrıs’ta geçen yıl kurulan Karma İstişare Komitesi’nden bahsederken, dördüncü başlıkta ise Kuzey Kıbrıs’ın dünya ile bütünleşme çabalarına değinerek “İslam Ticaret Sanayi Odası gibi platformlarda Kuzey Kıbrıs’ın temsil edilmesi için çalışıyoruz” dedi.

Hisarcıklıoğlu, Kuzey Kıbrıs’ın iktisadi gelişim sürecine katkı sağlamaya devam edeceklerini söyleyerek sözlerine son verdi.

ARIKLI: “KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ AÇISINDAN TARİHİ ÖNEME HAİZ BİR ZİYARET”

Toplantıda ikinci konuşmayı yapan Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve beraberindeki heyetin ziyaretini ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açısından tarihi öneme haiz bir ziyaret’ olarak nitelendirdi.

KKTC’nin Türkiye ile ticari münasebetlerini, bu münasebetlerde karşılaşılan engelleri toplantıdaki iş insanlarından dinleyerek bir yol haritası hazırlamaya çalışacaklarını kaydeden Arıklı, şöyle konuştu:

“İKİ DEVLETTEN BAHSEDİYORSAK, BU DEVLETLERİN EKONOMİK OLARAK YAKLAŞAN BİR SEVİYEDE OLMASI EN BÜYÜK ARZUMUZDUR”

“Özellikle son dönemde Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti birlikte, Kıbrıs meselesinde yeni yol haritası çizmiş bulunmaktadır. 50 yıldan beri süregelen müzakerelerde federasyon safsatası artık tarihe gömülmüştür ve bundan sonra yeni bir yol haritası ile yola devam edeceğiz. Bu yol haritası da iki devlet esasına dayanan bir yol haritasıdır.

İki devletten bahsediyorsak, bu devletlerin ekonomik olarak en azından yaklaşan bir seviyede olması en büyük arzumuzdur. İşte bu aşamada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dünyaya açılan tek kapısı olan Anavatan Türkiye’nin burada yetiştirilen tüm malların 85 milyona ulaştırılmasında karşılaşılan engelleri birlikte konuşmamız, üreten bir toplum haline gelmemiz ve ürettiğimizi başta Anavatan ve ondan sonra da Anavatan üzerinden dünyaya pazarlamak bizim en büyük hedefimizdir.”

Bu hedefin hem kolay hem de zor olduğunu kaydeden Arıklı, üretim maliyetlerinin azaltılması ve rekabet edebilir bir ortama ulaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Arıklı, Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın ziyaretinden beklentilerini şöyle anlattı:

“Birincisi, yıllar önce yapılmış olan Kıyı Ticaret Anlaşması’nın bir şekilde Ticaret Anlaşmasına dönüşmesi. İkincisi, iki ülke arasındaki hacminin mümkün olduğunca artırılması. Üçüncüsü, KKTC’nin ihracatının daha da kolaylaştırılan bir hale getirilmesi. Dördüncüsü de KKTC’de bir modelle mal üretip satabilmemiz. Ve beşincisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin geçen yıl İngiltere ile yapmış olduğu Serbest Ticaret Anlaşması’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin de faydalanabilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi.”

PEKCAN: “KKTC'NİN ÜRÜNLERİNİN DİĞER ÜLKELERE İHRACATINI SORUNSUZ BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRMEYİ AMAÇLIYORUZ”

Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, toplantıda yaptığı konuşmada, KKTC iş dünyasıyla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyetini dile getirerek, Türkiye ile KKTC arasındaki karşılıklı yatırım ve ticari ilişkileri mümkün olan en iyi şekilde sürdürmek ve geliştirmek için ortaklaşa gayretli bir çalışma sürdürdüklerini vurguladı.

KKTC'nin dünya ekonomisi ile entegrasyonunun etkileşimini destekleyen, ihracat potansiyelini artıran ve KKTC ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayan her projenin destekçisi olduklarını ve olmaya da devam edeceklerini söyleyen Pekcan, ikili ticaret ile karşılıklı yatırımları artırmak istediklerini ve KKTC'nin ürünlerinin diğer ülkelere ihracatını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmeyi amaçladıklarını kaydetti.

"YATIRIMLARIN YASAL ALT YAPISINI OLUŞTURACAĞIZ"

İkili ticaretin finansmanında, firmaların bankacılık sisteminden, kredi imkanlarından ve Türk Eximbank imkanlarından yararlanabildiğini belirten Pekcan, "2018-2020 döneminde 17 firma Eximbank'tan 12,8 milyon lira değerinde kredi kullanmıştır. İş dünyamızın çok kıymetli temsilcileriyle bugün buradayız. Yatırımların karşılıklı artırılması için görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Önerileri de alacağız" ifadelerini kullandı.

Pekcan, iki ülke arasındaki 'Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nın da bir an önce imzalanmasıyla yatırımların yasal alt yapısını oluşturacaklarını da vurguladı.

“KKTC'DE ÇEŞİTLİ YATIRIM POTANSİYELLERİ MEVCUT”

Koronavirüs salgını nedeniyle küresel ekonomilerin daraldığını kaydeden Pekcan, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye ve KKTC'de de en çok hizmetler sektörünün olumsuz etkilendiğini söyledi.

Aşılama sayesinde salgının etkisinin azalmasıyla beraber 2021'in ekonomik açıdan verimli geçeceğini ifade eden Pekcan, " KKTC'de hizmetler sektörünün dışında, KKTC'nin coğrafi konumu, genç nüfusu ve tarıma uygun iklim koşulları nedeniyle, bilişim sektörü, sağlık turizmi, organik gıda üretimi ve yenilenebilir enerji alanında çeşitli yatırım potansiyelleri mevcut. Bunu da iş insanlarımızın iyi değerlendirmesi gerekir" dedi.

"SİVİL TOPLUM KURULUŞLARINDAN ALACAĞIMIZ ÖNERİLERİ DEĞERLENDİRECEĞİZ”

Pekcan, buradaki toplantıdan sonra Ortak Komite Toplantısı'nı gerçekleştireceklerini, bir eylem planı oluşturacaklarını ve bu planda sivil toplum kuruluşlarından (STK) alacakları önerileri değerlendireceklerini söyledi.

"Türkiye olarak sadece devlet ve siyasi olarak değil, STK'lar olarak da KKTC'nin yanındayız. Bugünkü resim bunun göstergesidir. Bütün STK başkanlarımıza bu anlayışları ve katılımları için teşekkür ediyoruz. Ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi olarak, tüm kurumsal kapasitemizle her zaman KKTC'nin yanında olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” diyen Pekcan, iki devletin birbirinden karşılıklı olarak güç almaya devam edeceğini sözlerine ekledi.