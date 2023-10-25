Pekri’nin ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2023, 14:23

Polis Basın Subaylığı, önceki gün evinde ölü olarak bulunan Bülent Pekri’nin (E-66) otopsi sonucunu açıkladı. Açıklamada ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” olduğu bildirildi.