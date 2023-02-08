Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çakıcı, psikolojik desteğe ihtiyaç talebinde bulunan vatandaşlarla bugün ilk görüşmelerin yapılmaya başlandığını açıkladı

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden ya da yaralı olarak kurtarılan veya en kaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların ailelerinin ve yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyaç talebinde bulunan vatandaşlara bugün itibariyle randevularının verildiğini ve ilk görüşmelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Çakıcı yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin birçok ilinde etkili olan deprem felaketi sonrası, dün olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu’nun, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde vatandaşlara ücretsiz psikolojik destek sağlanmasına yönelik karar ürettiğini kamuoyu ile paylaştıkları kaydedildi.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, dün yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda da açıklanan karar doğrultusunda, deprem felaketi sebebiyle hayatını kaybeden ya da yaralı olarak kurtarılan veya en kaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaşların ailelerinin ve yakınlarının psikolojik desteğe ihtiyaç duyabilecekleri gerçeğini göz önünde tutarak, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nden 2 Psikiyatrist ve 6 psikoloğun görevlendirildiğini, ücretsiz olarak bu hizmetin verileceğini ifade etti.

-Depremzedelerle ilk görüşmeler bugün yapılıyor

Çakıcı, dün yapılan basın açıklaması sonrasında Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni arayarak psikolojik destek talebinde bulunan vatandaşlarımıza bugün itibariyle randevularının verildiğini ve ilk görüşmelerin yapılmaya başlandığını açıkladı.

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, yüz yüze yada online psikolojik destek almak isteyen kişilerin 05428830007 ve 05488838307 numaralarından iletişime geçebileceklerini hatırlatarak, gerekli desteğin uzman psikologlar tarafından ücretsiz verileceğini bilgisini de yeniledi.

-Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile GAÜ Arasında İşbirliği

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile yapılan işbirliği çerçevesinde GAÜ bünyesinde kurulan ve Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin de entegre olduğu ‘GAÜ Travma ve Afet Merkezi’ kurulduğunu söyledi.

Çakıcı, GAÜ Travma ve Afet Merkezi’ne başvuran ve yardım talebinde bulunan vatandaşlara da Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde ücretsiz psikolojik destek verileceğini söyledi.

Çakıcı ayrıca, GAÜ Travma ve Afet Merkezi’nde görevli psikologlar ve çalışanlarına yönelik olarak eğitimlerin verileceğini, verilecek eğitim çalışmaların ilk etabının bugün Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nde gerçekleşeceğini söyledi.

Çakıcı, GAÜ Travma ve Afet Merkezi’nde görevli çalışanlara yönelik olarak verilecek olan eğitimde, Psikolojide ilk yardım ve Travmaya müdahale adlı iki konunun işleneceği bilgisini de paylaştı.