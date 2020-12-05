Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, hükümet kurma çalışmaları kapsamında siyasi parti başkanlarıyla dün başlattığı görüşmeler çerçevesinde, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit’i kabul etti.

TDP Genel Başkanı Özyiğit, yarım saatten uzun süren görüşmenin ardından basına yaptığı açıklamada, ülkenin bir süredir hükümetsiz oluşunda Cumhurbaşkanı Tatar’ın vekalet vermemesinin de etkisi olduğunu kaydetti ve bundan dolayı ülkede bütçenin sunulamaması gibi bir takım sorunlar olduğunu belirtti.

Hükümet kurulması konusunda artık ciddi bir çalışma yapılması gerektiğini dile getiren Özyiğit, 4’lü koalisyon konuşulurken kendilerine UBP-HP hükümeti kurulması konusunun sonuçlanmak üzere olduğu şeklinde bilgiler geldiğini savundu.

4’lü hükümet kurulması konusunda başarıya ulaşılmamasının ardından Cumhurbaşkanı Tatar’ın 3. tur görüşmeler gerçekleştirmesini beklemediklerini dile getiren Özyiğit, “UBP Genel Başkan Vekili çağrılırdı, ‘Belli ki bir uzlaşı sağlanmış’ denirdi veya onlar bunu talep ederdi ve bir UBP-HP koalisyonu kurulurdu” diye konuştu.

“Perdenin gerisinde bir takım pazarlıklar yapılırsa artık bu halka daha fazla saygısızlık edilmesin” diyen Cemal Özyiğit, bir uzlaşı sağlandıysa artık daha fazla toplumun zamanından çalınmamasını istedi.

Özyiğit, hükümetin kurulamayacağının ortaya çıkması halinde de yapılması gereken şeyin belirlenen bir tarihte erken seçim yapılması olduğunun ortada olduğunu söyledi.

Özyiğit, 3. tur görüşmeler sonrasında hükümet kurma görevinin UBP’ye verilmesi durumunda önceki tavırlarının değişmediğini belirtti ve müdahalelerin sonucunda şekillenecek oluşumlara karşı olduklarını vurguladı.

Özyiğit’e Cumhurbaşkanı Tatar ile görüşmesinde TDP Genel Sekreteri Halil Hızal eşlik etti.