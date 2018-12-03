Peyzaj Mimarları Odası, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesiyle ilgili açıklama yaptı

Peyzaj Mimarları Odası, Kent Peyzaj alanları ve yeşilin yol/altyapı kesitlerine entegrasyonunun gözetilmeden emirname yapılmasını, “gelecek nesillerin kaliteli yaşam haklarının gasbı” olarak gördüğünü belirtti.

Peyzaj Mimarları Odası, “Emirnamenin yürürlüğe girmesini desteklediğini, ancak Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi emirnamesinin revize edilerek uygulanması gerektiğini” savundu.

Peyzaj Mimarları Odası, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi Emirnamesiyle ilgili şunları kaydetti:

“Öneri Mağusa-İskele ve Yeniboğaziçi Emirnanesinde oluşturulan bölgelere (sarı bölge, mavi bölge vs.) bakıldığı zaman sistematik olarak;(a) Arazi kullanımı, inşaat toplam alan oranı, bina kat sayısı, bina toplam yüksekliği, nüfus yoğunluğuna göre hektar başına düşen kişi sayısı ve arsa kapasitelerinden bahsedilmiş fakat yeşil alanlar ile ilgili ne kentin içerisinden, ne kıyı şeridinde ne de özel çevre koruma bölgelerinde oluşturulacak peyzaj ile ilgili herhangi bir önlem/karar veya özellikten bahsedilmediğini, (b) Dünya standartlarında kişi başına düşen yeşil alan 7 m2 iken bu avrupada 26 m2 ve Türkiye’de ise10m2‘dir. Ayrıca Aktif yeşil alan üzerinden hesaplama yapıldığında, kişi başına düşen bu oran; Stockholm'de 87.5, Londra'da 78, Amsterdam'da 45.5,Roma'da ise 45.3 olarak belirlenmiş. KKTC’de ise kişi başına düşen aktif yeşil alan ile ilgili hiçbir veri bulunmadığını, (c) Özetle Bina yüksekliklerinin ve arazi kullanımının kentin siluetinde ve gelişiminde belirleyici olduğunu kabul ederek bir tek bu iki girdinin kent kimlik, siluet ve gelişiminde ele alınmasının doğru olmadığını, daha gerçekçi girdiler ile değerlendirilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.

Özetle, Sürdürülebilir politikaların 1960 yılından bu yana tartışıldığını veuygulandığını belirtir, bunun bir ayrıcalık değil 50 yılı aşkın süregelen bir gereklilik olduğunu, hedefler arasından değil gereçler arasında değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz”