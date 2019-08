Polis Genel Müdürlüğü (PGM) ile Doğa Koleji arasında “Eğitim İş Birliği Antlaşması” imzalandı.

Polisten verilen bilgiye göre, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde imzalanan protokole, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu, Doğa Koleji adına ise Kıbrıs Doğa Okullar Direktörü Orhan Süslü imza koydu.

Bu protokolle, Doğa Koleji okullarında eğitim görecek polis mensuplarının çocukları indirimli olarak bu haktan yararlanacaklar.

İmza töreninde konuşan PGM Süleyman Manavoğlu, Doğa Koleji yöneticilerine eğitim konusunda yapılan bu protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu ve PGM personeline eğitim konusunda sağlamış oldukları katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kıbrıs Doğa Okullar Direktörü Orhan Süslü ise toplumsal bilinci uyandıracak her şeye hazır olduklarını belirtti ve protokolün her iki kuruma hayırlı olması temennisinde bulundu.