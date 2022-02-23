Pilli: "2022 yılı sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacak”

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, bugün Güzelyurt Sağlık Merkezi ve Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Bakan Pilli, 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını vurgulayarak, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin yeniden 24 saat sağlık hizmeti verebilecek duruma getirileceğini belirtti.

Bakan Pilli, ziyaretleri çerçevesinde ilk olarak Güzelyurt Sağlık Merkezi’ne giderek yetkililerden bilgi aldı personelin sıkıntılarını dinledi.

Pilli: "Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor”

Ardından Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret eden Bakan Pilli, yerinde incelemelerde bulunarak hastalarla sohbet etti.

Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde hastalara iyi bakıldığını ifade ederek, burada bazı sıkıntıların olduğunu ancak çözümlerinin de kolay olduğunu ve çözüme kavuşturulacağını kaydetti.

Bazı medya kuruluşlarında Kalkanlı Yaşam Evi ile ilgili bir takım iddiaların olduğunu belirten Bakan Pilli, kendilerine gelen tüm şikayetleri dikkate aldıklarını ve gerekli araştırmaları başlattıklarını, bugün ekibiyle birlikte tek tek tüm hastalar, sorumlu doktor ve orada hizmet veren personel ile birebir görüştüğünü ifade etti.

Yaptığı gözlemler soncunda bu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Bakan Pilli, tüm hasta bakıcı, hemşire ve doktorların Kalkanlı Yaşam Evi’nde özveri ile çalıştıklarını, bu iddiaların çalışan personelin emeklerini hiçe saymak olduğunu belirtti.

Kalkanlı Yaşam Evi’nde sürekli olarak denetim yapıldığını belirten Bakan Pilli, kısa sürede hasta bakıcı sayısının artacağını vurguladı.

“Yapılan her şikayet titizlikle değerlendiriliyor”

Bakan Pilli, Kalkanlı Yaşam Evi’nde 79 hastanın bakıldığını, bunlardan bir kısmının Barış Ruh ve Sinir Hastanesi, bir kısmının ise kronik rahatsızlıkları bulunan farklı servislerden gelen hastalar olduğunu söyledi.

Konuşan her hastanın hastalık durumuna göre dikkate alınması gerektiğinin altını çizen Bakan Pilli, kendisinin de bir doktor olduğunu bu hassasiyetle konuya eğildiğini, yapılan her şikayeti titizlikle değerlendirdiklerini ancak yaptığı tüm inceleme ve konuşmalar esnasında herhangi bir hasta tarafından bir şikâyet almadığını ifade etti.

Bakan Pilli, ziyaretleriyle ilgili yaptığı açıklamada, sağlıkla ilgili tüm merkezlere önem verdiğine işaret ederek, ülkedeki tüm hastane ve sağlık ocaklarını ziyaret ederek sorunları yerinde inceleyeceğini söyledi.

Hedeflerinin sağlıktaki tüm sorunları çözmek olduğunu kaydeden Pilli, 2022 yılının sağlıkta sorunlara çözüm yılı olacağını vurguladı.

Güzelyurt Sağlık Merkezi’nde ise bir süredir vatandaşların yeteri kadar hizmet alamamaktan şikayet ettiğini belirten Pilli, buranın 24 saat hizmet veren bir merkez halindeyken doktorların bir şekilde buradan gittiğini ve doktor sıkıntısı yaşandığını gözlemlediğini söyledi.

Bakan Pilli, Güzelyurt Sağlık Merkezi’nin yeniden 24 saat sağlık hizmeti verebilecek duruma getirileceğini belirterek, özveriyle çalışan tüm sağlık personeline teşekkür etti.

Ülkede ilaç sıkıntısı yaşandığına da işaret eden Pilli, bir ay içerisinde bu sorunun da çözüleceğini ifade etti.

Ziyaretlerde Sağlık Bakanı Dr.Ali Pilli’ye Bakanlık Müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar, Yataklı Tedaviler Kurumu Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan, Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Çiğdem Çağa ve diğer bazı bakanlık yetkilileri eşlik etti.