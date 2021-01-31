Pilli açıkladı: "Sabah 07.00 itibarıyla 25 yeni koronavirüs vakası"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bu sabah 07.00 itibarıyla 25 yeni koronavirüs vakası saptandığını açıkladı.

Pilli, kapanmanın olumlu sonuçlarını ikinci hafta daha net göreceklerini kaydederek, kapanma kararı alınır alınmaz vakaların düşmeyeceğini, her gün 3-5 düşüş olsa dahi bunun olumlu addedildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, aşıya ulaşmaları halinde 20 merkezde yapılacak aşılarla mart sonuna kadar aşı programını tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Pilli, 12 Şubat’a kadar aşı takviminin netleşeceğini de kaydetti.

Girne Hastanesi’ndeki koronavirüs vakaları nedeniyle Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile görüştüğünü ve aşılamaların eski belediye binasında devam etmesi için gerekli hazırlıkların yapıldığını açıklayan Bakan Pilli, Girne’deki aşılamaların yarından itibaren eski belediye binasında süreceğini bildirdi. Pilli Girne bölgesinde ayrıca Lapta ve Çamlıbel sağlık merkezlerinde de aşı yapılacağını söyledi.

Pilli, şu ana kadar 15 merkezde yapılan aşıların 20 merkezde devam edeceğini açıklayarak tüm dünyada aşıya ulaşmanın zor olduğunu, kendilerinin de aşıya ulaştıkları taktirde amaçlarının mart sonu aşılama programını tamamlamak olduğunu kaydetti.

Aşıların randevuyla yapıldığını hatırlatan ve “Randevusu olmayan gelmese iyi olacak ama arada kaçaklar oluyor” diyen Bakan Ali Pilli, ikinci doz aşılamaların 12 Şubat’ta başlayacağını, şu anda 65 yaş üstü kişilerin aşılanmasına devam edildiğini, günde 5 bin aşı yapma kapasitesini günde 10 bine çıkarabilecek durumda olduklarını ifade etti.

Pilli, bugüne kadar Türkiye’den 40 bin, AB’den de 2 bin 250 olmak üzere ülkeye toplam 42 bin 250 aşı geldiğini belirterek, 12 Şubat’a kadar aşı takviminin netleşeceğini söyledi.

Pfizer-Biontech aşılarının özel eğitimli personelle Tren Yolu Polikliniği ve İskele Sağlık Merkezi’nde randevuyla yapıldığını kaydeden Bakan Pilli, aşılamalarda yerel yönetimlerle iş birliğine gittiklerini hatırlattı.

Pilli, aşılanmanın gönüllülüğe dayandığını da belirterek, aşı programında randevusuz gelenler yüzünden bazen yığılmalar olabildiğini ancak bundan sonra daha düzgün gideceğini tahmin ettiğini ifade ederek “Randevusuzları önlemek zor çünkü küçük ülkeyiz” dedi.

“Şu ana dek ulaştığımız aşılar iyi bir seviye” diyen Bakanı Pilli, Türkiye’den gelen aşılarla şu anda ellerinde 20 bin doz aşı bulunduğunu, yarından itibaren aşılamalara randevuyla devam edileceğini kaydetti ve “Belediyelerimizle birlikte hareket ediyoruz. Çok güzel çalışıyoruz. 2. doz aşılar için düzenleme yapıyoruz. Kimse endişe etmesin. Aşı için gelenler de sağlık personeline yardımcı olsun. Sosyal mesafeye dikkat etsin” dedi.

“Aşılamalarda torpil yok ancak hiç olmadı dersem yalan olur. Bu ülkede bazı şeyler olabilir, küçük yer, herkes baskı yapıyor, Sağlık Bakanı her yere ulaşamaz” diyen Pilli, eşinin ve 90 yaşındaki kayınvalidesinin henüz aşılanmadığını söyledi.

Pilli, “Ben torpilden yana değilim ve torpil yapmam. Birçok kişi de bana kırılıyor ama sonra hak veriyor” ifadelerini kullandı.

Bulaşın yayılmasının nedeninin kurallara uyulmaması ve temaslıların bildirilmemesi olduğunu kaydeden Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Temaslı takip ekibimiz özveriyle 7/24 çalışıyor. Dünyanın en güzel çalışan temaslı ekibidir ancak vakalar arttıkça temaslılar da artıyor” diye konuştu.

Temaslıların evde kalmasının sağlık sistemine ve devlete yük olmaması için evde kalmasının en iyi yöntem olduğunu ancak ülkede kurallara uyulmadığı için sıkıntı yaşandığını bu yüzden temaslıları da otellerde izole etmeyi sürdürdüklerini anlatan Bakanı Pilli, “’Kurallara uyacağım’ diyen kişi bir bakıyoruz dışarıda dolaşıyor. O yüzden temaslıların bir yerde izole edilmesi şarttır. Yoksa biz bu savaşı kaybederiz. Biz en doğrusunu yapıyoruz temaslıyı izole ederek. Masraflı ve özverili çalışma gerektiriyor ama en doğrusu bizim yaptığımız” ifadelerini kullandı.

Vakaların en yüksek seyrettiği Girne ve Lefkoşa’da nüfus hareketlerinin daha fazla olduğuna dikkat çeken Bakan Pilli, “O yüzden bu bölgelerde vakalar daha çok. Girne bölgesinde Christmas ve yılbaşı kutlamaları yüzünden bulaş arttı” dedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, piyasada baş gösteren ilaç sıkıntılarını kısa sürede çözdüklerini söyledi.

Pandemiye karşı verilen mücadeleden ve herkesten memnun olduğunu ifade eden Pilli, “Biz bu pandemiyi yeneceğiz. Ekiplerimiz özveriyle çalışıyor. Bu bize bağlı, herkese bağlı. Önlemlere uyarsak 2 hafta içinde vakaları azaltırız” diyerek komşu ziyaretlerinden ve sosyal temastan kaçınılmasını, hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyulmasını istedi.