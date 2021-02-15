Pilli: “Bir kere daha kapanmamak üzere açılmak istiyoruz”

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tam kapanma kararının alınmasından önce günlük vaka sayısının 80’in üzerinde seyrettiğini anımsatarak , kapanmayla birlikte vakalarda düşüş yaşandığını belirtti.

Geçtiğimiz süreçte artan vakaların şimdi düşüşe geçtiğini ancak kayıpların arttığını söyleyen Pilli, “İki hastamızı kaybettik. Buradan başsağlığı diliyorum. İnşallah başka kayıplar yaşamayız” dedi.

“Bir kez daha kapanmamak için herkes üzerine düşen görevi yapmalı” diyen Pilli, “Bunun şakası yok. Biz de üzerimize düşen görevleri yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Denetimleri arttıracağız” şeklinde konuştu.

Mutasyona uğrayan virüsle ilgili konuşan Pilli, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin “mutasyonlu virüs Mart ayında 'zirve' yapabilir” açıklamasına değinerek, “Zirve yapmaması bizim elimizde. Halka sesleniyorum; lütfen üzerinize düşeni yapın. Hükümet olarak, Bakanlık olarak, bireysel olarak tedbirlere uyarsak, Mart’ta yaşanması öngörülen 'zirve' durumu yaşanmaz” dedi.

Asemptomatik vaka sayısının çok fazla olduğuna dikkat çeken Pilli, “Komşuculuk işlerini bırakmalıyız, durdurmalıyız ki önümüzdeki süreçte sosyal yaşantımıza sağlıklı bir şekilde devam edebilelim” şeklinde konuştu.

İçinde bulunduğumuz haftanın çok önemli olduğunu ifade eden Pilli, “Hedefimiz, önümüzdeki süreçte açılmaktır. Köşede bucakta kalan vakaları tespit etmeye çalışıyoruz. Bir daha kapanmamak şartıyla açılmak istiyoruz” dedi.

İçinde bulunduğumuz haftanın önemine bir kez daha vurgu yapan Pilli, “bu hafta hepimizin sınavı; sadece Sağlık Bakanlığı’nın değil. Vakalar düştü diye, geçtiğimiz süreçteki gibi önlemleri bırakırsak bir anda 'zirve' yaparız. Bu bir virüstür. Eğer biz önlemlerimizi alırsak, vaka sayısı daha da aşağıya iner” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta “vakaların durumu 15 Şubat’a kadar netleşmeye başlayacak” dediğini anımsatan Pilli, “Gördüğünüz gibi netleşiyor. 15 ile 21 Şubat arasında net tablo ortaya çıkacak. 21’ine kadar vakaları kontrol altında tutmamız lazım” dedi.

Alınan kararlarla ilgili konuşan Pilli, “Kararları sadece Ali Pilli alıyor demek yanlıştır” ifadelerini kullanarak, “Bizim Üst Komitemiz var. Bu insanlar pandemi ile mücadelede ön saflarda çalışan kişilerdir. Bir başarı varsa, birinci sırada bu insanlarımız vardır. Bu kararlar alınırken verilere bakılmaktadır” dedi.