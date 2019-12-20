Pilli: BRTK, çağdaş yayıncılık anlayışı ve başarı ile yoluna devam etmektedir

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun, 56’ıncı kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

Kıbrıs Türkü’nün sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, 56. yılını haklı bir gururla kutldığına dikkati çeken Pilli mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Yokluklar içinde kurulan ve kurulduğu günden bu yana Milli mücadele dönemi başta olmak üzere, Kıbrıs Türk halkının haklı sesini dünyaya duyuran ve toplumun sesi olan Bayrak Radyo Televizyon Kurumu, çağdaş yayıncılık anlayışı ile başarı ile yoluna devam etmektedir.

BRTK’nin 56’ncı kuruluş yıldönümünü dolayısıyla tüm çalışanları en içten dileklerimle kutlar, kurumun bu günlere gelmesinde emek veren herkesi yürekten tebrik ederim”.