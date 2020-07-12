Pilli'den Akıncı'ya yanıt: "Bilgi talep etmiş  olsaydı, raporun hazır olduğunu öğrenmiş olacaktı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Sağlık Bakanlığı'na yönelik kamuoyuna yapmış olduğu KKTC Covid-19 raporu ile ilgili eleştrilerine yanıt verdi.

Cumhurbaşkanımızın sürecin bizi itibarsızlaştırdığı yönünde yaptığı çıkışlarını üzülerek izlemekteyiz diyen Bakan Pilli, şunları kaydetti;

"Küresel bir kriz olan ve tıpkı tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen, COVID-19 sürecinin ilk aşamasını, gerek hükümetimiz gerek bakanlığımız gerekse canları pahasına bu mücadeleye destek olmuş sağlık çalışanlarımızın özverili çalışmaları neticesinde başarı ile geçirmiş durumdayız.

Ortada duran rakamlar net bir şekilde göstermektedir ki, ülkemiz COVID-19 sürecinden değil itibarsızlaşarak, tam tersine itibar kazanarak ve dünyanın sayılı güvenli ülkelerinden biri olma ünvanını kazanarak çıkmıştır.

Hal böyle iken Sayın Cumhurbaşkanımızın sürecin bizi sanki itibarsızlaştırdığı yönünde yaptığı çıkışları üzülerek izlemekteyiz.

Yeni açılım sürecinin başlaması ve bakanlığımızın çalışmaları katlanarak artmasına rağmen, konunun uzmanı çalışma arkadaşlarımız bahse konu KKTC Sürveyans Raporunu detaylı bilimsel veriler ışığında hazırlamışlar ve 14 Temmuz 2020 Salı günü gerçekleşecek toplantıda sunuma hazır hale getirmişlerdir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek bakanlığımızdan gerekse şahsımdan raporun son durumuna ilişkin bir bilgi talep etmiş olsaydı, raporun hazır olduğunu öğrenmiş ve gün içinde yaptığı açıklamayı yapmamış olacaktı.

Devlet makamlarının, birbirlerine erişebilecek tüm diyalog kapıları açık olmasına karşın sosyal medya üzerinden iletişim kurmayı seçmeleri dün olduğu gibi bugün de ne ülkeye, ne devlete ne de bu devletin itibarına katkı sağlamaz düşüncesindeyim.

Bu duygu ve düşüncelerle, KKTC Sürveyans Raporunun, bilimsel veriler ışığında hazır olduğunu ve 14 Temmuz 2020 Salı günü gerşekleştirilecek iki toplumlu sağlık komitesine sunulacağını yineler, halkımıza sağlık dolu günler dilerim."

