Pilli'den aşılar ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanı Ali Pilli, tüm dünyada geliştirilmek amacıyla yoğun çalışmalar yapılan Covid-19 aşılarıyla ilgili temkinli davranmak gerektiğini söyledi. Pilli, hem Türkiye’den hem de Avrupa’dan aşı alma yönünde bağlantıları olduğunu kaydederek “Ben bir doktor olarak bu aşılarla ilgili biraz daha beklememiz gerektiğini düşünüyorum” dedi.

İlk çıkan ilaç ya da aşı ne olursa olsun faydası ve zararının kullanıldıktan bir süre sonra görüldüğünü kaydeden Bakan Pilli, “Hele bir çıksın yan etkilerini, güvenirliğini, faydasını görelim, dünya bir konuşsun, biz değerlendirmeler yapalım, emin olalım sonra harekete geçelim, çünkü bazı otoriteler yan etkilerin yüksek oluşundan bahsediyor” diye konuştu.

Pilli, Pandemi Hastanesi’nin ufak tefek eksiklikleriyle personel sıkıntısının en kısa zamanda çözülmesiyle hastanenin yılbaşında önce hizmete gireceğini de ifade etti.

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulunan Pilli, ülkede Covid-19’la ilgili durumun iyi gittiğini, virüsün daha fazla bulaşmasını önlemenin önemli olduğunu vurguladı. Pilli, bu şekilde giderse çevre ülkelerdeki aşılamanın KKTC halkına da fayda sağlayacağını, yurt dışında vakalar düştükçe KKTC’ye gelen vakaların da azalacağını söyledi.

Türkiye’nin aşı üretiminde çok başarılı olduğunu ve aldığı duyumlara göre Türkiye’de üretilecek aşının en güvenli aşı olacağını dile getiren Pilli, aşının koruyucu olması halinde nüfusun 2/3’ü aşılandığı zaman sorunun aşılacağını kaydetti. Pilli, bunun için gerekenin 200-300 bin civarında aşı olduğunu ve bu miktarda aşıyı bulmanın kendileri için zor olmadığını da söyledi.

GRİP VE ZATÜRRE AŞILARI… “2 BİN AŞI GELDİ, 6 BİN DAHA GELECEK”

Ülkede grip aşılarıyla ilgili bir eksiklik olmadığını da kaydeden Pilli, özele 2 bin civarında grip aşısı geldiğini, yakında 6 bin civarında daha geleceğini açıkladı.

Bakan Pilli, 500 aşının da Türkiye tarafından KKTC’ye hibe edildiğini ve bazı kriterler konarak aşıların vatandaşlara yapılacağını kaydetti.

Pilli, aşıların öncelikle Covid hastalarıyla ön planda çalışan sağlık personeline, temaslı takip ekibine ve kronik hastalığı olan sağlık personeline yapılacağını anlattı.

“SAĞLIK MERKEZLERİNDE ZATÜRRE AŞISI VAR”

Zatürre aşılarının da KKTC’de bugüne kadar ilk defa 14 bin civarında yetişkine yapıldığını söyleyen Pilli, şu anda sağlık merkezlerinde zatürre aşılarının mevcut olduğunu, kronik hastalığı bulunan ve 65 yaş üstü olan vatandaşların sağlık merkezlerine giderek aşı yaptırılabileceğini anlattı.

“PANDEMİ HASTANESİ YILBAŞINDAN ÖNCE AÇILACAK”

Pandemi Hastanesi’nin yapılması yönünde baştan beridir mücadele verdiğini anımsatan Bakan Pilli, hastanenin odaları ve tıbbi ekipmanlarıyla ilgili bilgiler verdi ve hastanenin yılbaşından önce hizmete gireceğini kaydetti.

Her şeyi düşünülen bu hastanede eksik olan anjiyo aletinin bugün kurulacağını söyleyen Pilli, çok küçük askı, köşe koruma gibi detayların montajı ve tıbbi ekipmanın garanti sürelerinin başlatılması yönündeki detayların tamamlanmasıyla acil olarak başvuracak her hastaya hizmet verebilecek şekilde tasarlanan hastanenin kullanımına başlanabileceğini söyledi.

Mevcut hastanene içerisinde Covid hastaları için kullanılan servislerin pandemi hastanesine taşınacağını kaydeden Pilli, servislerin tadilatı yapıldıktan sonra temel amacı doğrultusunda kullanılmak üzere merkezi hastaneye bırakılacağını anlattı. Pilli, sadece ayaktan tanı merkezinin bir süre daha kullanılabileceğini de belirtti.

PANDEMİ HASTANESİ İÇİN PERSONEL ALIMI

Açıldıktan sonra merkezi hastanedeki bazı personelin pandemi hastanesine kaydırılacağını kaydeden Pilli, yeni personel alımının da mümkün olan en kısa sürede Kamu Hizmeti Komisyonu eliyle tamamlanacağını, paramedik ve eczacı alımının gerçekleştirildiğini, hemşire alımı için ise münhalin zaten açılmış olduğunu anlattı.

Hükümet kurulduktan sonra pandemi hastanesi için ayrı bir teşkilat yasası geliştirileceğini de kaydeden Pilli, tamamen oraya özgü personel için bir yasa hazırlığı yapacaklarını ifade etti.

“YEREL VAKA ARTIŞI YOK… DURUM KONTROL ALTINDA”

Güney’de ve Türkiye’de vakalar çoğaldığı için KKTC’ye giriş yapanlar arasında da arttığını söyleyen Pilli, yerel vakaların ise sayısında bir yükselme olmadığını, durumun kontrol altında olduğunu kaydetti.

“SALGIN TÜM DÜNYADA OLDUĞU GİBİ KKTC’DE DE CİDDİ MALİYET YARATTI”

Salgının tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi KKTC’de de ciddi bir maliyet yarattığını belirten Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC’de karantina otelleri için ciddi miktarda para harcandığını ancak insan sağlığının paranın önünde olduğunu söyledi.

Covid-19 tedavisinde KKTC’de başarılı olunduğunu, doktorların ciddi tecrübe kazandığını kaydeden Pilli, “Eskisi gibi değiliz. Her ilacımız, her ekipmanımız vardır, hiçbir sıkıntımız yoktur” dedi ve sağlık personeline teşekkürlerini iletti.

Pilli, ortada bir başarı varsa bunun sadece Bakanlığının başarısı değil, sağlık çalışanlarının özverisi, toplumun ve tüm kurum ve kuruluşlarla hükümetin başarısı olduğunu vurguladı.

Pilli, geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve ilgili dairelerin katılımıyla yurt dışından gelen yolculara daha aktif kontrol yapılması husussunda başarılı bir toplantı gerçekleştirdiklerini de söyledi.

“İSTEDİKLERİ KADAR ELEŞTİRSİNLER”

Ülkeye girişlerle ilgili her gün yeni karar almakla eleştirildiklerini de belirten Pilli, “Teorik olarak aldığımız karar, pratikte sıkıntı yaratıyorsa biz bunu değiştiririz, halkımız zarar veriyorsa 2 saat sonra da değiştiririz, istedikleri kadar eleştirsinler” ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK KELEPÇE İÇİN HÜKÜMET KARARI LAZIM

Bir süre önce denemesi ve çalışması yapılan elektronik kelepçe uygulaması konusunda da konuşan Pilli, bu uygulamanın eksikliklerini gördüklerini tedbirler de tasarladıklarını ancak bunun paraya dayanan bir uygulama olduğunu söyledi.

Bu uygulama için anlaşmalar yapılıp protokoller imzalanması gerektiğini, bunun için bir hükümet ve maliyenin olması gerektiğini söyleyen Pilli, hükümet kurulduktan sonra yurt dışından gelenler için elektronik ve fiziksel takiple ev karantinası uygulaması üzerinde çalışılacağını söyledi.

GÖREV SÜRESİNDEKİ İCRAATLAR

Göreve geldiği günden bu yana Covid 19 salgınının da aralarında olduğu birtakım sıkıntılarla karşılaştıklarını ancak eksiklikleri bildikleri için hedefler koyarak çalışmaktan geri durmadıklarını ifade eden Bakan Pilli, hedeflerini bir bir gerçekleştiriyor olduklarını da anlattı ve yaptıklarını özetle şöyle sıraladı:

“Yangından sonra hastanenin tadilatı, yeni klinikler açılarak yatak kapasitesinin yükseltilmesi, Pandemi Hastanesi, Girne Amerikan Üniversitesi’nden alınan hastane için gerekli paranın bloke edilerek ihaleye çıkılması, AMATEM binasının temelinin atılması 6 ay içinde tamamlanacak olması, Güzelyurt Hastanesi’nin 4. etabına yakında başlanacak olması, yeni Devlet Hastanesi için proje çizilmesi ve 2021 yılı Nisan ayında BRT’nin arkasında temelinin atılacak olması, GAÜ’den alınan hastane bittikten sonra TC tarafından verilen hibe ile iç donanımının yapılacak olması.”