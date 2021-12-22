Pilli'den Hastanelere ziyaret

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Lefke Cengiz Topel Hastanesi ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni ziyaret etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, ziyaretleri çerçevesinde ilk önce Cengiz Topel Hastanesi'ne giden Pilli’ye, Başhekim Op. Dr. Zafer Hıdıroğlu tarafından hastanenin ihtiyaçları ve genel durumuyla ilgili son durum aktarıldı.



Daha sonra Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne geçen Pilli’ye, Başhekim Dr. Adil Özyılkan tarafından hastanenin genel durumu ile ilgili bilgi verildi. Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde sağlık personeli ile de görüşen Pilli, hastaları da ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Sağlık Bakanı Pilli, son dönemde Covid-19 ile yaşadıkları hassas bir dönemden geçtikleri dolayısıyla halka sağlık alanında sunulan hizmetlerde sağlık merkezleri ve hastanelerin bir o kadar daha özveri ile hizmet vermeye çalıştığını kaydetti.Pilli, hastane ve sağlık merkezlerini yerinde ziyaret ederek, tüm eksiklikleri yerinde incelemeye devam edeceğini de kaydetti.