Pilli'den mesaj

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Mustafa Kemal Atatürk'in 81. ölüm yıldönümü nedenyle mesaj yayınladı.

"Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü 81.yıldönümünde saygı ve sevgiyle anıyoruz" diyen Pilli, mesajına şu ifadelerle devam etti.

"Türk milleti, Atatürk’ün önderliğinde verdiği mücadele ile bağımsızlığını, milli birlik ve beraberliğini, devletini sonsuza kadar yaşatma kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Anavatan Türkiye'den aldığımız güç ile yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bizlere düşen görev Atatürk'ün geride bıraktığı fikirlerini en iyi şekilde anlamaya çalışmak ve ilkelerine sahip çıkmaktır.

Bu düşüncelerle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve aziz şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor. Allah’tan rahmet diliyorum.”