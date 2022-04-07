Pilli, Dünya Sağlık Günü'nü kutladı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Pilli mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’ nün kuruluşu olan 7 Nisan tarihi, Dünya Sağlık Günü olarak tanımlanmış ve bu özel gün Dünya Sağlık Günü olarak kutlanmaktadır.

Sağlıklı yaşam, her insanın doğumuyla birlikte elde ettiği ve insan olmaktan dolayı kazandığı en önemli haktır. Sağlıklı toplumlar için öncelikle toplumun en küçük yapı taşı bireyin sağlıklı olması gerekir. Elbette toplumumuz için mümkün olan en yüksek sağlık düzeyini sağlamak da bizlerin görevidir.

Bireyler sağlıklı olduğunda toplumlar da sağlıklı olur. Sağlıklı toplum, kuşkusuz sağlıklı gelecek demektir.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de (Covid-19) salgını ile mücadelede sağlık çalışanlarımız gece gündüz demeden halkın sağlığı için emeklerini esirgememiş, fedakarca çalışmışlardır.

Sağlığımız için büyük emekler veren başta sağlık çalışanları olmak üzere toplum sağlığına destek veren bütün kurum ve kuruluşlara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, sağlık hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesinde herkes için sağlık ilkesiyle, özveriyle görevlerini icra eden tüm sağlık çalışanlarının Dünya Sağlık Günü'nü kutlarım. “