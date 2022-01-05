Pilli: "Eksik altyapı mutlaka düzeltilmeli”

Sağlık Bakanı Ali Pilli Genç TV’de Nazar Erişkin’in hazırlayıp sunduğu ‘Bugüne Dair’ programına katıldı.

Globalleşen dünyada pandeminin dışında kalmanın mümkün olmadığını belirten Pilli, Omicron vakalarının yüzde 60 civarında seyir ettiğini söyledi.

“EKSİK ALTYAPI MUTLAKA DÜZELTİLMELİ”

Sağlık altyapısı ve eksikliklerine değinen Pilli, ilerleyen dönemde yapılanmanın şart olduğuna işaret etti. Sağlık çalışanların ek mesai konusundaki soruyu yanıtlayan Bakan Pilli “Pandemi nedeni ile yemek verilmiyor bahanesi ile hastalara bakılmaması kabul edilemez. Kaos yaratılmak için siyasi davranış olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuşarak konuşmalar ve mesajlaşmalarının ellerinde olduğunu söyledi.

Temaslı personelin çalıştırılması konusu hakkında çıkan eleştirilere cevap veren Pilli, sağlıkta yakın temaslı hariç temaslıların acil durumlarda çalıştığını belirterek bunun uluslararası bir karar olduğunu söyledi