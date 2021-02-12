Pilli: "En büyük silahımız vatandaşımızın kurallara uyması"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 2. doz Covid-19 aşısını yaptırdı.

Pilli, salgınla mücadelede en büyük silahın vatandaşların kurallara uyması olduğunu vurgulayarak “Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz, aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300 bin kişinin yani toplumun yüzde 75ini aşılamaktır” dedi.

Sağlık Bakanlığı basın bürosunun açıklamasına göre Bakan Pilli, Türkiye Cumhuriyeti'nden dün gelen aşıyla birlikte toplam 80 bin aşının KKTC’ye ulaştığına işaret ederek 40 bin kişinin Sinovac aşısını yaptırdığını ve bugün itibariyle 2.doz aşılamaya başlandığını kaydetti.

AB'den gönderilen 2 bin 250 Pfizer-BioNTech aşının 1. dozlarının tamamlandığını, 2. doz için yine AB tarafından gönderilen 2 bin 250 adet pfizer BioNTEch aşılarının uygulanmasına başlandığını da ifade eden Bakan Pilli, aşı uygulamalarının Sağlık Bakanlığı'na bağlı 25 merkezde devam ettiğini açıkladı.

“2. DOZ AŞILARINIZI İHMAL ETMEYİN”

Pilli, 1. doz aşılarını yaptıran vatandaşların aşı kartlarından 2. doz için tarih ve aşı merkezlerini kontrol ederek aşılarını ihmal etmemelerini istedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, “Toplumda anlamlı bir koruyuculuğun oluşması ve halkımızın sağlığı için hedefimiz aşıya ulaştığımız takdirde mart ayının sonuna kadar 300 bin kişinin yani toplumun yüzde 75ini aşılamaktır” ifadelerini kullandı.

“EN BÜYÜK SİLAH KURALLARA UYULMASIDIR”

Toplumun aşıya ulaşmasında sağladıkları katkıdan dolayı Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve AB yetkilerine yürekten teşekkür ettiğini kaydeden Bakan Pilli, “Ülkemizde salgınla mücadelede en büyük silahımız vatandaşların kurallara uymasıdır. Unutmayalım ki, halkımızın bireysel olarak aldıkları önlemlerle bizlere destek vermeye devam etmesi, maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyması salgını atlatmamız için halen birinci derecede önem arz etmektedir” uyarısında da bulundu.