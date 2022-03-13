Pilli: "Fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım""

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısı mesaj yayımladı.

Bakan Pilli şu ifadelere yer verdi:

"14 Mart Tıp Bayramı sadece sağlık çalışanlarının değil, genelde sağlıkta yaşanan tüm sorunların ele alınmasına vesile olan önemli bir gündür.

Sağlık, kuşkusuz hayattaki en önemli değerdir. Sağlık olmadığı zaman, geriye kalan her şey anlamını yitirmektedir. Hayattaki en önemli değerimizi korumamız için gece gündüz demeden, büyük fedakârlıklar yaparak canla başla çalışan hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızın değerini, pandemi sürecinde daha fazla anlamış bulunmaktayız.

Pandeminin getirdiği tüm zorluklara rağmen sağlık çalışanları ile birlikte kazandığımız başarılı bir süreç vardır.

Bu süreç içerisinde sağlıktaki alt yapıların geliştirilmesi, mecliste bekleyen yasalarla birlikte sağlığın daha iyi bir teşkilat yapısına kavuşması için gerekli adımlar atılacak, beklemekte olan yasalar ilgili paydaşlarla istişare içerisinde hayata geçirilecektir.

Hayatlarını sağlık hizmetlerine adayan, halkın sağlığını korumak, hastaları tedavi etmek için fedakârca çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlar, toplumumuza verdikleri tüm hizmetler için sonsuz teşekkür ederim."

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2022, 17:15