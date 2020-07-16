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Pilli, GAÜ heyetini kabul etti

Pilli, GAÜ heyetini kabul etti
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, GAÜ Basın Yayın Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir ile GAÜ Genel Koordinatörü Özkan Mertekçi’yi kabul etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Haydar, Sağlık Bakanlığı ve GAÜ’nün ortak yürütebileceği faaliyetleri konuşmak için bu ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.
Sağlık Bakanı Pilli, ziyaretten memnuniyet duyduğunu, GAÜ ile işbirliğine her zaman hazır olduklarını vurguladı.
Görüşme sonrasında GAÜ heyeti, Sağlık Bakanı Pilli’ye günün anısına plaket takdim etti. 

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