Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde inceleme yaptı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne 7 yataklı bir yoğun bakım ünitesi daha açılması için gerekli alt yapının oluşturulduğunu açıkladı.

Pilli, “Sağlık merkezleri ile hastanelerin güçlendirilmesi önceliklerimiz arasındadır” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek Başhekim Dr. Mustafa Kalfaoğlu ve sağlık personeliyle görüştü, vatandaşlarla sohbet etti, hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakan Pilli, hastane yönetimiyle hastanenin eksikliklerini konuştuklarını, mevcut yoğun bakıma ilaveten 7 yataklı yoğun bir bakım ünitesi daha açılması için gerekli alt yapının oluşturulduğunu belirtti.

Sağlık merkezleri ile hastanelerin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında olduğunu belirten Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin daha geniş kapsamlı 3’üncü basamak hastane olması yönünde çalışma yapılacağını ayrıca buraya anjiyografi cihazının alınması için de adım atılacağını açıkladı.

Bakan Pilli, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nin Karpaz'dan Mesarya’ya kadar hizmet verdiğini, dolayısıyla personel eksikliğinin giderilmesi yönünde de çalışma başlattıklarını vurguladı.

Bakan Pilli’ye ziyaretinde bakanlık müsteşarı Doç. Dr. Deren Oygar ile Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Müdürü Dr. Cenk Soydan da eşlik etti.