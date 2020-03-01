Pilli: “Halkımızın gönlü rahat olsun”

Sağlık Bakanı Ali Pilli Lefkoşa Devlet Hastanesinde yaşanan yangın sonrası son durum hakkında bilgi verdi. Bakan Pilli “Halkımız rahat olsun” diyerek yaraların sarılması için çok sayıda girişim olduğunu belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli hastane yangını sonrası son durum hakkında bilgi verdi.

Bakan Pilli, sevk edilen hastaların bazılarının Lefkoşa dışındaki diğer Devlet Hastanelerine bazıların da Yakın Doğu Üniversitesi ile Kolan Hastanesinde tedavilerinin sürdüğünü kaydetti.

Hastanenin yaralarının sarılması için yurtiçinden ve yurtdışından bir çok yardım yapmak isteyenin olduğunu dile getiren Pilli, yardım etmek isteyenler için kampanyanın duyurusunun yapılacağını ve bu kapsamda 2 ayrı hesap açılacağını, bunun yanısıra 2 GSM operatöründen de SMS yolu ile yardım yapılabileceğini kaydetti.

“Halkımızın gönlü rahat olsun” diyen Pilli, halkın duyarlı olduğunu kaydetti.