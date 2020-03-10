Pilli: "Hastanın genel durumu iyi tedavisi sürüyor temaslı takip başladı"

KKTC’de ilk korona vakası saptandı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Almanya’dan gelen turist kafilesindeki 65 yaşındaki kadın turistin koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını, turist kafilesinin bulunduğu Gazimağusa’daki otelin karantinaya alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, konuyla ilgili Türk Ajansı Kıbrıs’a (T.A.K) açıklama yaptı.

Almanya’nın Balingen şehrinden Pazar akşamı 30 kişilik bir turist kafilesinin KKTC’ye geldiğini belirten Pilli, kafilenin özel bir servisle Gazimağusa’daki bir otele götürüldüğünü kaydetti.

Yüksek ateş şikayeti olan 65 yaşındaki Alman turistin dün akşam Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki karantina merkezine alındığını belirten Bakan Pilli, kadın turistin test sonucunun bu sabah pozitif çıktığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Pilli, 30 kişilik turist kafilesinin Gazimağusa’da konakladığı otelin de karantinaya alındığını, temaslı takibin başladığını kaydetti.

Pilli, kadın turistin genel sağlık durumunun iyi olduğunu, tedavisinin sürdüğünü kaydetti. Pilli gelişmelerle ilgili açıklamaların ilerleyen saatlerde yapılacağını da belirtti.

Sağlık Bakanlığı son 14 gün içinde Covid 19 hastalığı görülen ülkelerde bulunan ateş, nefes darlığı öksürük gibi şikayetleri bulunanların 0533 85011 88 veya 0548 850 11 88 numaralı KKTC Sağlık Bakanlığı Salgın Ekibi hatlarına 7/24 ulaşabileceklerini duyurmuştu.