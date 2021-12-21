Pilli, iki sınır kapısında incelemelerde bulundu

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Metehan Sınır Kapısı ile Bostancı Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pilli incelemeleri sırasında Sağlık Bakanlığı ekiplerinden bilgi aldı.



Ali Pilli, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ekipleri ve muhaceret görevlilerinin zaman mefhumu olmaksızın sınır kapılarında özveriyle görevlerine devam ettiklerini kaydetti.Pilli, pandemiyle mücadelenin devam ettiği bu günlerde sınır kapılarında yoğunluklar olduğunu belirtti.Ali Pilli, halkın kendisine düşen görevi yapması ve kurallara uymaya devam etmesi gerektiğini bir kez daha anımsatarak, pandemide gelinen noktanın yine halkın desteği ile korunabileceğini vurguladı.