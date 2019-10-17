Pilli, İŞAD heyeti ile görüştü

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Genel Sağlık Sigortası, İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda bulunan ilaçların kontrol altına alınması ve otomasyon sisteminin verimli hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, İŞAD ( Kıbrıs İş İnsanları Derneği) Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede ülkedeki sağlık sistemi ile ilgili beklentiler ele alındı, İŞAD Yönetim Kurulu, Bakan Pilli’ye taleplerini yazılı olarak iletti.

Açıklamaya göre, İŞAD Yönetim Kurulu üyeleri sürecin en sağlıklı şekilde yürütülmesi ve sonuçlandırılması için her türlü desteği koşulsuz vermeye hazır olduklarını kaydetti.

PİLLİ

Sağlık Bakanı Pilli ise, yapılan ziyaretten büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, gerek Genel Sağlık Sigortası gerekse, İlaç ve Eczacılık Dairesi deposunda bulunan ilaçların kontrol altına alınması ve otomasyon sisteminin verimli hale getirilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Sivil toplum örgütlerinin görüş ve önerilerini önemsediğini kaydeden Bakan Pilli, işbirliğine her zaman hazır olduğunu vurguladı.