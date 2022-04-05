Pilli: “Kanser ilaçları için bugün imza atılacak”

Meclis'te konuşmacıları yanıtlayan Sağlık Bakanı Ali Pilli, son dönemde ilaç sıkıntısı yaşandığını ama kanserlerle ilgili ilaçlarda anlatıldığı kadar sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Pilli, ilaçlarla ilgili ihalelere çıkıldığını bugün imza atılacağını, kanser dışındaki ilaçların peyder pey geleceğini, dikkat eksikliği ilaçlarının kısa sürede temin edildiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu, ilaç eksikliklerini giderme adına da destek verdiğini söyleyen Pilli, teşekkür etti.

Kanserin halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Pilli, halkı kansere karşı bilinçlendirme çalışmalarının devam ettiğini, taramaların yapıldığını, kanser kayıtçılığının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Kanser kayıtçılığında ilerlemenin yeterli olmadığını belirten Pilli, Kanser Kayıt Merkezi kurulması için çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Kanser kayıtçılığının önemine vurgu yapan Pilli, erken tanının önemine işaret etti.

KKTC’de uluslararası standartlarda kanser tedavisi verildiğini belirten Pilli, ilaçların devlet tarafından karşılandığını, eksiklikler bulunduğunu bu noktada sevklerin yapılarak tedavi sağlandığını kaydetti.

HPV aşılarının temini yönünde çalışmalar yapıldığını belirten Pilli, sivil toplum örgütleri ile iş birliğinde sağlığı ileriye taşıma hedefleri bulunduğunu söyledi.