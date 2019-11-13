Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kıbrıs Türk Diyabet Derneği Başkanı Caner Arca ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü nedeniyle gerçekleştirilen ziyarette, Dernek Başkanı Arca, dünyada 420 milyon kişinin diyabet olduğunu, gizli şekeri olanlarla birlikte bu rakamın 840 milyonlara ulaştığını söyledi.

Diyabetin birçok hastalığı beraberinde getirdiğine dikkat çeken Arca, eğitimin diyabeti önlemek için önem arz ettiğini, ilaç ve hasta sayısı gibi istatistiklerin olması gerektiğini, fazla kilo ve obezite sorununun okullarda verilecek eğitimlerle engellenebileceğini kaydetti.

Arca ayrıca, dernek olarak taleplerinin bulunduğu bir dosyayı bakan Pilli’ye takdim etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, diyabetin dünyada ve ülkede yaygın olduğunu, hastalığın önlenmesi kadar kontrol altına alınmasının da önemli olduğunu, halkı bilinçlendirmek için okullarda Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde obezite ve diyabet konusunda gerekli eğitimlerin verilebileceğini belirtti.

Pilli, koruyucu sağlık hizmetlerinin de bu anlamda ciddi bir etken olduğunu, diyabetsiz bir yaşam için sivil toplum örgütleri ve hasta dernekleri ile el ele vermeye hazır olduklarını vurguladı.