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Pilli,  Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’ni kabul etti

Pilli,  Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’ni kabul etti
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 Kıbrıs Türk Paramedikler Derneği’nden bir heyet, Sağlık Bakanı  Ali Pilli’yi ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre, ziyarette Bakan Pilli’ye derneğin çalışmaları ve hedefleri hakkında bilgi verildi, kendisinden neler beklendiği aktarıldı.

Dernek Başkanı Dağhan Aylanç, ziyarette yaptığı konuşmada,  tek çağrı sistemi, 112 Acil Yasası ve ambulanslar konusunda fikir alış verişinde bulunmak amacıyla ziyareti gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli de,  ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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