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Pilli:" KKTC vatandaşı herhangi bir pozitif vaka yok"

Pilli:" KKTC vatandaşı herhangi bir pozitif vaka yok"
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, ülkede KKTC vatandaşı herhangi bir pozitif koronavirüs vakası olmadığını, Gazimağusa bölgesindeki bir otelde kalan Alman turiste teşhis konulduğunu ve o kişiyle temasları olduğu saptanan 4 kişinin de tedbir amaçlı karantinada olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli akşam saatlerinde koronavirüs konusundaki son durumla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Pilli, karantinadaki turistlerin hastalık bulgusu olmadığını, koronavirüs teşhisi konulan hastanın genel durumunun da iyi olduğunu ve tedavisinin sürdüğünü ifade etti.

Pilli, basına ve vatandaşlara panik yapmamaları; herkesin hijyen kurallarına uyma konusunda üzerine düşeni yapması çağrısında da bulundu.

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