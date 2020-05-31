Pilli: "Koronovirüs salgını sırasında Kıbrıs Genç Tv, kamuoyuna büyük katkı yapmıştır"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli , Kıbrıs Genç Tv' nin kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayınladı.

Pilli, mesajında şunları kaydetti:

"Sayın Ertan Birinci,

Birinci Medya Kurumu Kurucu Başkanı

Kıbrıs Genç Tv, yayın hayatına başladığı günden bu yana program içerikleri ve canlı yayınlarıyla bizlerin sesini, haklı davasını Türkiye ve uydu üzerinden tüm dünyaya ulaşmasını sağlamaktadır .

Genç Tv, ülkemizin televizyonculuk tarihinde bir milat olarak nitelendirilen en değerli yayın kuruluşlarımız arasında yer almaktadır.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süresince KKTC olarak verdiğimiz mücadeleyi yine Genç Tv canlı yayınları ile halkımıza aktarmış , kamuoyunun anında gelişmelerden haberdar olmasında büyük katkı sağlamıştır.

Tarafsız ve doğru haberlerini dinlemeye devam edeceğimiz Genç Tv'nin 23. Yılını en içten dileklerimle kutlar, başta şahsınız olmak üzere, emek veren tüm ekibinizle başarılarınızın devamını dilerim."