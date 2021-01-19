Pilli, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti

Pilli, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti
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Pilli, Lapta Belediyesi'ni ziyaret etti. 

Lapta Belediye binasında gerçekleşen görüşmede Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ , Alsancak Belediye Başkanı  Fırat Ataser ,  Lapta Sağlık Ocağı Sorumlu Hekimi Dilek Büyük yer aldı. 

Bakan Pilli, toplantıda son günlerde özellikle Girne, Lapta ve Alsancak'ta artan vakalar sebebi ile bölgede alınan önlemler konusunda görüş alışverişinde bulundu. 

Toplantıda temizlik, maske kullanımı ve sosyal mesafe konusuna tüm halkımızın dikkat göstermesi gerektiğine dikkat çekildi.

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