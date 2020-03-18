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Pilli'nin sağlık durumu

Pilli'nin sağlık durumu
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Yüksek tansiyon şikayetiyle bugün hastaneye kaldırılan Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye yarın anjiyo yapılacak.

TAK muhabirinin edindiği bilgiye göre, tetkikleri yapılan ve genel durumu iyi olan Bakan Pilli'yi hem tedavisinin sürdüğü Kolan Hastanesi'nden hem de Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi hekimleri muayene etti.

Bu akşam da hastanede kalacak Bakan Pilli'ye yarın kalp anjiyo işlemi yapılacak.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde çıkan yangında Kardiyovasküler Cerrahi bölümü hasar gördüğü için anjiyo ve ameliyatlar yapılamıyor.

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