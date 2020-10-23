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Pilli, pozitif vakaların detaylarını açıkladı

Pilli, pozitif vakaların detaylarını açıkladı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 2051 olduğunu, 11 pozitif vakaya rastlandığını, 10 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu, 10 kişinin ise yerel vaka olduğunu, temaslı takiplerinin yapıldığını söyledi. 

23 Ekim 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 2051 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 11 

Ülke dışından gelen vakalar - 

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1

Yerel vakalar - 10 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 10 

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 

Yapılan Toplam Test Sayısı- 208.677 

Toplam Vaka Sayısı- 885 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 814 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 66  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 22  

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 44

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı- yok

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