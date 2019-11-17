Pilli: "Şiddetle kınıyorum"

Sağlık Bakanı Ali Pilli, KKTC bayrağına saldırıyı kınadı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, “Güney Kıbrıs'ta ırkçı, faşist Elam gurubu tarafından Milli sembolümüz ve değerimiz olan bayrağımıza yapılan bu çirkin eylemi şiddetle kınıyorum” dedi.

Kıbrıs Türk toplumunun fertleri olarak milli değerlere yapılan bu hareketi kabul etmenin mümkün olmadığını vurgulayan Bakan Pilli, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Cumhuriyetimizin 36. Yıl dönümüne gölge düşürmek isteyenler bilsinler ki, böylesi tahriklere asla geçit vermeyeceğiz.

Bu topraklarda ayakta kalmanın yegane yolu birlik, beraberliğimizi muhafaza etmek ve güçlü olmaktan geçiyor .

Bu eylemin tekrarının olmaması adına en kısa sürede gerekli girişimlerin yapılarak gerekli cezaların verilmesinin takipçisi olacağız. Şanlı bayrağımız ilelebet dalgalanacaktır.”