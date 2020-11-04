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Pilli: "Toplam 1351test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi" 

Pilli: "Toplam 1351test yapıldı, 4 pozitif vakaya rastlandı, 6 kişi taburcu edildi" 
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 1351 olduğunu, 4 pozitif vakaya  rastlandığını , 1kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 2 kişinin deniz yolu, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 1 kişinin ise daha önce pozitif çıkan bir vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında olduğunu söyledi . 
4 Kasım 2020 Covid-19 genel durumu  şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1351 

Bugün saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 4 

Ülke dışından gelen vakalar -  3

Karantinada pozitifleşen temaslı vakalar - 1  

Yerel vakalar - 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Vaka Sayısı- 6

Bugün Kaybedilen Vaka Sayısı- 


Yapılan Toplam Test Sayısı- 228.477  

Toplam Vaka Sayısı- 949 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı – 884 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı- 60 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı- 9

Pandemi Otellerinde takip edilen vaka sayısı- 51 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı- 5 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı-

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